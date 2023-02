"Uomo e galantuomo" in scena al Teatro Verdi

“Uomo e galantuomo”, uno dei grandi classici di Eduardo De Filippo, in scena al teatro Verdi di Salerno. Lo spettacolo, diretto da Armando Pugliese, vedrà sul palco Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses ed Ernesto Mahieux.

La commedia

“Uomo e galantuomo” narra la storia di una compagnia di guitti scritturati per una serie di recite in uno stabilimento balneare. Proverbiale la scena delle prove di “Mala Nova” di Libero Bovio, in cui un suggeritore maldestro, continuamente frainteso dagli attori, ne combina di tutti i colori. Poi gli intrecci amorosi si mescolano alla finta pazzia, unica via per evitare duelli e galera.

Una commedia dal sapore ‘scarpettiano’, in cui si ritrovano temi cari a Eduardo: l’atavica lotta tra la faticosa miseria di chi tira a campare e la fatua ricchezza di chi può giocare con la vita delle persone; il perbenismo farisaico di nobili e borghesi; l’irriverente critica a un teatro declamatorio o sciatto e cialtronesco.

Per acquistare i biglietti: LINK