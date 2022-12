"La vedova allegra" in scena a Salerno: la rappresentazione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Gran finale di stagione, per i “Concerti d’autunno”, con la messa in scena de “La vedova allegra” di Franz Lehár, domenica 18 dicembre al teatro Ghirelli di Salerno (inizio, ore 19). Evento culminante dell’applaudito ciclo musicale curato dall’Accademia Jacopo Napoli, per la direzione artistica di Giuliano Cavaliere, l’allestimento dell’operetta tra le più amate dal grande pubblico si avvale della regia di Enzo Di Matteo. Presentato dal Cantiere dell’Opera Jacopo Napoli e dall’Associazione Lucania Arte Teatro, lo spumeggiante spettacolo ambientato nella Parigi della Belle Époque impegnerà i cantanti Erika Liuzzi (la vedova Hanna Glawari), Leonardo Gramegna (il conte Danilo), Vincenzo Parziale (il barone Mirko Zeta), Angelica Disanto (Valencienne), Federico Buttazzo (Camille de Rossillon), Antonella Maria Tufarelli (Sylviane), Martina Tragni (Olga). Attrice e narratrice, Monica Petrara, maestro al pianoforte, Anna Taffarel. Il corpo di ballo è curato da Obiettivo Danza, coreografie di Francesca Angelini, scene e costumi di Lucania Arte Teatro. Prevendita biglietti online su www.postoriservato.it (posto unico: 10 euro; ridotto, per studenti under 25: 6 euro).

Nell’arco di due mesi la stagione artistica ha attirato l’attenzione dei cultori della musica coinvolgendo importanti concertisti della scena nazionale ed internazionale, ma anche talenti emergenti, spaziando dalla musica antica alla contemporanea, passando per il tango e lo swing, in diverse suggestive location di Cava de’ Tirreni e Salerno.