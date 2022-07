Tris di appuntamenti per la rassegna "Vivi il Teatro"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Questo fine settimana primi tre appuntamenti con la rassegna teatrale “Il Gioco serio del Teatro”, diretta da Antonello De Rosa con la direzione organizzativa di Pasquale Petrosino.

Il programma

Il via ufficiale è previsto per il 15 luglio con “La Lupa” di G.Verga, messa in scena da ScenaTeatroLaboratorio. A seguire, il 16 “Certi comandamenti” tratto da una pièce di R. Viviani e curata sempre da ScenaTeatroLaboratorio. Il 17, invece, la compagnia Arcoscenico porterà sul palco "Anfitrione" di Plauto. I tre spettacoli si terranno tutti presso il Museo Diocesano di Salerno.

Gli incontri

La rassegna, che prevede anche incontri letterari, si svolgerà fino al 31 luglio. "Un teatro volto alla potenza della parola" sottolinea il direttore artistico Antonello De Rosa: "Si ritorni a dar dignità alla potenza del testo drammaturgico, siamo troppo diseducati al Teatro, facilmente scambiamo intrattenimento per teatro, è ora che qualcuno ci metta la faccia ed oltre a pensare al dio denaro pensi alla salvaguardia del teatro di parola”.