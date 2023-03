Al Teatro Genovesi lo spettacolo “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo

Le strane e bizzarre coincidenze del teatro. Domenica 5 marzo 2023, alle ore 19, sul palco del Teatro Genovesi a Salerno la Cricca Teatro porta in scena “Vuoti a rendere” di Maurizio Costanzo.

Lo spettacolo

Aldo L’Imperio ha rivisitato il testo scritto nel 1986 da Maurizio Costanzo rispettando di base la scrittura originale e intervenendo invece sulla vivacità della messa in scena con ritmi rapidi, attuali e veloci cambi di scena. Ad una settimana dalla scomparsa improvvisa del giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, scrittore, sceneggiatore e paroliere italiano, al quattordicesimo Festival Teatro XS Città di Salerno di fatto si ricorda Costanzo. Il calendario degli spettacoli era stato definito già a gennaio da Enzo Tota che cura l’organizzazione del festival. “Vuoti a rendere” è la storia di una coppia “matura”, a cui il figlio, Marcello, che non appare mai in scena, ma la cui presenza incombe sempre, chiede di ritirarsi in campagna per potersi tenere l’appartamento in città. Riempiendo il loro baule di vestiti e di ricordi, Isabella (Anna Cofano) e Federico (Aldo l’Imperio) ripercorrono tutta la loro vita insieme, rinfacciandosi errori e mancanze.