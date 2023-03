“Una zitella da sposare” al Teatro Charlot di Pellezzano

Storia di una giovane single tra pretese e pretendenti: equivoci, bugie, imbarazzo e pericolo. Tutto questo è “Una zitella da sposare”, in scena venerdì 24 marzo alle 21 al Teatro Charlot di Pellezzano. Scritta dall’affiatato duo comico formato da Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi, protagonisti anche in scena, e diretto da Marco Simeoli, la commedia vede un cast formato da Valeria Monetti e Daniele Derogatis, un quartetto consolidato, che ha già riscosso grande successo di pubblico e critica con "La Storia D'Itaglia" e "Morta zia la casa è mia".

Lo spettacolo

Sfortunata in amore, Marta decide di non crederci più. Ma si ritrova iscritta suo malgrado a un social per cuori solitari. Cerca quindi la complicità dell’amico Luigi, che accetta di gestire il profilo e organizzare qualche appuntamento. Ne nasce un triangolo complicato, soprattutto per Luigi che si deve districare tra le chat. Per costringerla a scegliere, quest’ultimo organizza una cena a tre. Il ménage à trois esplode e dopo un incalzare di situazioni da panico, la verità travolge tutti. Compreso Luigi che complicherà ulteriormente la faccenda svelando un suo segreto… Chi sceglierà Marta?



Lo spettacolo è alle 21; telefono: 089 2593359; 350 9109146.