Teggiano, gran ritorno per "Alla tavola della Principessa Costanza"

L'11, 12 e 13 agosto ritorna a Teggiano "Alla tavola della Principessa Costanza". Quest'anno previsti spettacoli in ogni piazza di Teggiano per l'evento che rievoca il viaggio compiuto in zona nel 1480 da Antonello Sanseverino, Principe di Salerno e Signore di Diano, e Costanza, figlia di Federico da Montefeltro.

Il programma

Una festa durante la quale sarà possibile gustare le pietanze tipiche e rivivere l'atmosfera medievale del borgo di Teggiano. Dopo il tradizionale Corteo ogni luogo del centro storico diventerà palcoscenico della con spettacoli e rappresentazioni. Percorrendo le antiche stradine di Teggiano si resterà rapiti ed ammirati dalle fedeli ricostruzioni di ambientazioni e vecchi mestieri che faranno da contorno al centro storico cittadino, uno scrigno d’arte che per tre giorni offrirà a migliaia di visitatori tutti i suoi preziosi

gioielli.