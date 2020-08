"Tempus: Tutto è Relativo – Atto II": la personale di Flavia Alexandra Grattacaso alla città dei Templi

C'è tempo fino al 30 agosto, per visitare “Tempus: Tutto è Relativo – Atto II”, nella città dei Templi. A seguito dell’Atto I tenutosi presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, l’esposizione di Flavia Alexandra Grattacaso prosegue presso Palazzo De Maria, adiacente alla Basilica Paleocristiana, sita in Piazzetta Paleocristiana di Paestum di Capaccio-Paestum. L'esposizione è patrocinata dal Comune di Capaccio Paestum, dal Centro Studi Hemera e da Voria Creation Couture, con la sponsorizzazione a cura di Convergenze S.p.A. La mostra sarà fruibile tutte le sere a partire dalle 18:30.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La curiosità



Inaugurata il 3 Agosto ed arricchita dalla presentazione e critica a cura di Antonella Nigro, l’artista sensibilizza e divulga, attraverso le sue opere, tematiche sociali quali l’ importanza dell’incontro tra le culture, la lotta contro la violenza sulle donne, l’importanza della tutela dei beni archeologici e storico- naturali e la salvaguardia delle specie animali in via d’estinzione. Negli scorsi giorni è stato lanciata anche una iniziativa digitale dalle pagine Facebook ed Instagram dell’artista per dare spazio alla creatività del visitatore e sviluppare una network più interconnessa tra autori.