Laboratori di Carnevale: è tutto pronto alla tenuta Sorvillo di Pontecagnano

Dopo il successo di San Valentino, ecco la nuova proposta di Tenuta Sorvillo, a Pontecagnano Faiano, per il Carnevale: laboratori, animazione e tanto divertimento completamente gratuito.

Info utili

Accadrà durante il il pranzo, dalle 12.30 alle 16.30. Mentre mamma e papà si rilassano, dunque, i bambini potranno divertirsi. Tenuta Sorvillo si trova in via Lago Carezza, in località Picciola di Pontecagnano Faiano. Solo tramite prenotazione telefonando al numero 089203467. Evento organizzato nel rispetto delle norme anti Covid.