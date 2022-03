Il bello delle donne: Tenuta Sorvillo organizza la cena spettacolo

Cena spettacolo e menù alla carta: è tutto pronto presso la Tenuta Sorvillo-Nonno Vito. Il ristorante si trova in località Aversana, a Pontecagnano Faiano. In questo modo sarà possibile trascorrere una serata di relax e spensieratezza, tutta al femminile, in compagnia delle proprie amiche, delle proprie mamme o figlie ma anche - perché no - in compagnia del proprio partner.

Le info utili



La festa della donna, in programma l'8 marzo, prevede musica allietata da Marco Di Gregorio, dalle ore 21. Per info utili e le prenotazione di un tavolo nel ristorante di via Lago Carezza, ecco le info utili: 3392493244.