La terra delle zucche ad Eboli: il Covid non ferma la magia

La terra delle zucche è l'evento in programma nell’Oasi Vivinatura di Eboli, dal 26 settembre all'1 novembre. Dopo il successo dello scorso anno, la kermesse organizzata da “Animazione in corso srl” di Aurora Manuele, nell’ambito del progetto sociale “Ma dove vivono i cartoni?”, con la direzione artistica di Francesco Chiaiese, si terrà dall’ultimo week end di settembre e per tutti i week end di ottobre fino al 1 novembre nel suggestivo scenario dell’Oasi naturale Vivinatura di Lagosele – a Santa Cecilia in località Torretta ad Eboli. Un’edizione rivisitata, in linea con le normative per il Covid, e ricca di novità dove grandi e piccini potranno vivere l’autunno e il suo prodigio in un’atmosfera ispirata alla più antica tradizione anglosassone e americana.

I dettagli

Uno sconfinato spazio naturale in cui migliaia di zucche di ogni forma e grandezza, precedentemente coltivate in un campo della zona, faranno da protagoniste in un percorso itinerante fatto di spettacoli, show live, attività ludiche e didattiche, giochi, pic nic e relax a contatto con la natura e le bellezze della fantastica riserva naturale. Il Pumpkin Patch, o Campo delle zucche, è una tradizione degli Stati Uniti che si svolge nel periodo che precede Halloween. Le famiglie trascorrono le giornate in grandissimi campi di zucche e scelgono la zucca preferita da portare a casa, da colorare, intagliare e scegliere come arredo. Con la “Terra delle zucche” si va oltre perché non solo i partecipanti avranno modo di vivere a contatto con la natura e i frutti dell’autunno, ma di partecipare ad un vero e proprio villaggio- laboratorio dell’autunno permanente in cui allegria, creatività, unione, stimolo e scoperta non mancheranno. La nuova edizione è perfettamente in linea con le normative per il Covid ed è stata strutturata affinché si rispettino le distanze di sicurezza, l’utilizzo delle mascherine per tutti e il rispetto delle regole. Perché si possano trascorrere ore indimenticabili in assoluta tranquillità e sicurezza. Novità di quest’anno è la mappa del percorso che si potrà trovare all’ingresso della riserva naturale, così da orientare i visitatori nel viaggio fantastico. Diversi saranno i laboratori didattico-formativi come “Il laboratorio dell’Alchimista” con tante esilaranti sorprese tra magia e pozioni magiche; “Il laboratorio d’inglese” per familiarizzare con la lingua più parlata al mondo; “Il laboratorio di foglie autunnali” e “Il laboratorio di pittura e di intaglio delle zucche”. Inoltre, non mancheranno le favole legate al contesto agreste come Hansel e Gretel, Cappuccetto rosso, I tre porcellini di cui si potrà visitare la casa. Ci sarà il percorso di Fiabe nel Bosco, in cui i personaggi delle favole accompagneranno i curiosi visitatori nel mondo incantato della favole. Si potrà visitare il Campo di pannocchie, la Fattoria, il meraviglioso Lago con la sua sorprendente fauna. Ancora è previsto il Giro in trattore, la Pesca della zucca con il retino, spettacoli di magia, Zucca shop e tanto altro. Disponibili nel campo l’Area Pic nic per poter consumare colazioni a sacco e un’area dedicata allo Street Food dove si potranno degustare diverse prelibatezze locali oltre che dolciumi da leccarsi i baffi. Naturalmente, tutti i partecipanti andranno in giro nel campo per trovare la zucca preferita da prendere e portare a casa in ricordo della splendida avventura.

Insomma, tante novità per questa edizione 2020 perché il Covid non può arrestare i sogni e la fantasia.

«E’ un anno particolare – ha detto Aurora Manuele, amministratrice- ma noi non ci siamo mai fermati e abbiamo preparato un’edizione ricca e strutturata della “Terra delle zucche” in cui ci sia il massimo rispetto del distanziamento, possibile anche per l’estensione della riserva, ma che possa offrire a chi ci segue la gioia e la serenità che cercano. Mai come adesso, con tutte le difficoltà dovute alla pandemia, le persone hanno bisogno di momenti di aggregazione, gioco e magia per non perdere l’ottimismo e il sorriso. E la Terra delle zucche, realizzata nel massimo rispetto delle regole, è il luogo perfetto per estraniarsi dal peso della quotidianità in sicurezza e relax».

«Questa edizione presenta molte novità – dice il direttore artistico Francesco Chiaiese – sia dal punto di vista scenografico che contenutistico. Tutto curato nei minimi dettagli nelle forme e nei colori perché per volontà dell’organizzazione si è deciso di offrire maggiori novità e settori, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Grande varietà di allestimenti, di attività e spettacoli: novità anche nell’ambito eno-gastronomico per offrire una scelta ampia ai partecipanti. Il tutto arricchito dalla compagnia di attori professionisti che sapranno regalare momenti di incanto ai bambini e di grande scoperta agli adulti».