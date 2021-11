La Certosa di Padula ospita "Terre libere dalla violenza maschile contro le donne": il programma dell'evento

In occasione dei 5 anni di attività del Centro Antiviolenza Aretusa gestito dall’Associazione Differenza Donna APS e finanziato dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni Ambito S10, e delle celebrazioni della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Differenza Donna organizza l'evento “Terre libere dalla violenza maschile contro le donne”, in programma il 20 novembre a Padula, dalle ore 10 alle 21.

Il programma della kermesse

L'iniziativa si terrà nella Certosa di San Lorenzo. La giornata sarà animata da numerosi eventi: incontri di sensibilizzazione con gli alunni e le alunne del Liceo Scientifico Carlo Pisacane, esposizione delle opere della celebre vignettista Anarkikka, conferenza stampa, convegno “Femminicidio: il ruolo della rete antiviolenza per prevenirlo e garantire sostegno e protezione agli orfani e alle orfane di femminicidio” con rappresentanti istituzionali e autorevoli speaker, aperitivo con specialità locali. A conclusione della giornata, spazio allo spettacolo pluripremiato "7 Minuti" della compagnia teatrale SoldOut. L'evento si svolgerà nel totale rispetto di tutte le normative anti Covid e sarà obbligatorio esibire il Green Pass all'ingresso.