Barca a vela, al via la terza edizione del campionato mondiale “Homerus-Azimut Salerno scsd”

Prenderà ufficialmente il via giovedì 16 settembre, la terza edizione del campionato mondiale “Homerus-Azimut Salerno scsd” Match Race per Non Vedenti, promossa dal presidente dell’associazione, l’avvocato Giovanni Carrella. La presentazione dell’evento si terrà giovedì mattina alle 12.30 presso la sede dell’Azimut Salerno, con la cerimonia ufficiale di apertura.

Il programma

La regata che si terrà nello spazio acqueo tra l’arenile di Santa Teresa e il porto turistico Masuccio Salernitano prenderà il via alle ore 14. La regata andrà avanti fino a domenica 19 quando si terrà la premiazione. Il campionato mondiale di barca a vela senza accompagnatori si estende per un raggio di 225 metri e la manifestazione si svolgerà con diversi “match-race” tra due imbarcazioni a vela “meteor” per volta. Sono previsti quindici equipaggi. La competizione prevede l’eliminazione di un equipaggio per ogni match. La manifestazione autorizzata dalla FIV (Federazione Italiana vela) , ha rilevanza internazionale in quanto rientra nelle attività del World Sailing e si svolgerà nello spazio acqueo antistante il Lungomare di Salerno tra la spiaggia di S.Teresa e il porto Masuccio Salernitano. Si effettueranno dei match-race tra due imbarcazioni (meteor) per volta, il cui equipaggio sarà composto da due atleti non vedenti senza accompagnatori. Saranno espletati dieci matchs con trenta atleti. Le due precedenti edizioni sono state patrocinate dal Comune di Salerno, che per l’occasione ha ospitato gratuitamente i trenta atleti selezionati presso la struttura “Ave Gratia Plena” di Salerno. Alla presentazione prenderanno parte: il Comune di Salerno, la Capitaneria di Porto, il rappresentante del Coni provinciale di Salerno, il Questore di Salerno, il comandante dei Vigili del Fuoco.