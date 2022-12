Tirreno jazz 2022 a Pontecagnano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Tirreno Jazz 2022



By Giffoni Jazz Festival

quarta edizione



La IV edizione del Tirreno Jazz by Giffoni Jazz Festival si svolgerà dall’11 al 27

dicembre tra il Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano (Sa), il Borgo

Medievale di Terravecchia a Giffoni Valle Piana (Sa) e il Bitta Club del Marina



d’Arechi di Salerno.



Torna il grande jazz in Campania con ben 10 concerti: GERRY POPOLO 4et, MARIA PIA DE

VITO “dreamers”, SINCRETICO 5et, il HYPERSPACE 4et, ELIO COPPOLA trio, CLAUDIO FILIPPINI

“Filippismo live”, JOCANDO LATINA, IPOCONTRIO con special guest il sassofonista Daniele Scannapieco,

ILLOGIC TRIO guest Luca Aquino, SANTIMONE TRIO guest Nico Gori e, ancora, laboratori e masterclass.



Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito



Continua la sua ascesa il Tirreno Jazz by Giffoni Jazz Festival che torna nella sua versione "invernale" e

raggiunge il traguardo della quarta edizione.

Il festival è organizzato dall'Associazione DeArt Progetti, con la direzione artistica di Annamaria Fortuna, con il

sostegno del Comune di Pontecagnano Faiano, del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano ed il

patrocinio della Regione Campania, del Comune di Giffoni Valle Piana, della Fondazione Cassa di Risparmio

Salernitana (CARISAL), del Marina D’Arechi, in collaborazione con il Ministero della Cultura Direzione Generale

Musei Campania e del Museo Archeologico Nazionale di Pontecagnano “Gli Etruschi di Frontiera”. Con il

partenariato di Upselling Tourism, Sofy Music e dell’associazione Sophia.

Il TIRRENO JAZZ 2022 by Giffoni Jazz Festival è un evento interamente dedicato alla cultura e al linguaggio

jazz, alla tradizione e ai nuovi linguaggi riguardanti la musica elettronica, alle contaminazioni. Un Festival

musicale ricco di concerti, jam session, masterclass, laboratori didattici, approfondimenti con momenti creativi e

ricreativi, il cui obiettivo è favorire la formazione di giovani artisti, ospitando musicisti di fama internazionale

con progetti culturali d’alto calibro.

Nelle precedenti edizioni, tra gli oltre cento musicisti che si sono esibiti, spiccano artisti di livello internazionale

come lo statunitense Richard Bona (Joe Zawinul, Mike Stern, George Benson, Branford Marsalis, Chaka Khan,

Bobby McFerrin, Steve Gadd, PatMetheny Group), il contrabbassista israeliano Avishai Cohen (Chick Corea e

Claudia Acuña), il sassofonista romano Stefano di Battista e il bandleader e chitarrista-producer barese Nicola

Conte.



Dichiarazione Comune di Pontecagnano…………………..

Per questa quarta edizione il ricco cartellone prevede ben dieci concerti, laboratori didattici e masterclass per

basso, batteria, pianoforte, voce.

I protagonisti dei momenti live saranno GERRY POPOLO 4et, MARIA PIA DE VITO “dreamers”,

SINCRETICO 5et, il HYPERSPACE 4et, ELIO COPPOLA trio, CLAUDIO FILIPPINI “Filippismo live”,

JOCANDO LATINA, IPOCONTRIO con special guest il sassofonista Daniele Scannapieco, ILLOGIC TRIO

guest Luca Aquino, SANTIMONE TRIO guest Nico Gori.



QUESTO IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

11 Dicembre ore 20:00 GERRY POPOLO 4et

Jerry Popolo tenor sax Marco De Gennaro piano

Francesco Galatro contrabbasso Stefano De Rosa batteria



Marina d’Arechi - Bitta Bistrot



14 Dicembre ore 20:30 MARIA PIA DE VITO “dreamers”

Maria Pia De Vito voce Julian Oliver Mazzariello piano

Enzo Pietropaoli contrabbasso Alessandro Paternesi batteria

Museo Archeologico Nazionale - Pontecagnano Faiano

15 Dicembre ore 21:30 SINCRETICO 5et



Giusy Mitrano voce e flauto Bruno Salicone piano Giulio Martino sax

Aldo Vigorito contrabbasso Luca Mignano batteria

Marina d’Arechi - Bitta Bistrot

16 Dicembre ore 22:00 HYPERSPACE 4et

Antonello Altieri sax Casimiro Erario tastiere



Francesco Galatro basso e contrabbasso Gerardo Palumbo percussioni

Borgo Medievale di Terravecchia - Giffoni Valle Piana – Tinchitè

17 Dicembre ore 22:00 ELIO COPPOLA trio

Andrea Rea piano Dario Deidda contrabbasso Elio Coppola batteria

Borgo Medievale di Terravecchia - Giffoni Valle Piana – Tinchitè

18 Dicembre ore 20:00 CLAUDIO FILIPPINI “Filippismo live”

Claudio Filippini piano Gianluca Di Ienno piano elettrico e tastiere

Filippo Bubbico moog, chitarra, voce Federico Malaman basso elettrico



Olavi Louhivuori batteria

Marina d’Arechi - Bitta Bistrot

19 Dicembre ore 20:30 JOCANDO LATINA



Alessandro La Corte piano Angelo Carpentieri chitarra Paolo Pelella basso

Leonardo de Lorenzo batteria Davide Cantarella percussioni

Museo Archeologico Nazionale - Pontecagnano Faiano

20 Dicembre ore 21:30 IPOCONTRIO guest Daniele Scannapieco

Bruno Salicone piano Francesco Galatro contrabbasso

Armando Luongo batteria Daniele Scannapieco sax

Marina d’Arechi - Bitta Bistrot



21 Dicembre ore 21:30 ILLOGIC TRIO guest Luca Aquino

Lucio DʼAmato piano Francesco Galatro contrabbasso



Ugo Rodolico batteria Luca Aquino tromba

Marina d’Arechi - Bitta Bistrot



27 Dicembre ore 20:30 SANTIMONE TRIO guest Nico Gori

Guglielmo Santimone piano Francesco Tino basso

Simone Brilli batteria Nico Gori sax tenore e clarinetto

Museo Archeologico Nazionale - Pontecagnano Faiano



contatti ufficiali

https://deartprogetti.it/jazz-festival/

+39 328 941 5400



https://www.facebook.com/TirrenoJazzFestival

https://www.instagram.com/tirrenojazzfestival/

email: tirrenojazz@deartprogetti.it