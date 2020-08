Al Premio Charlot Toni Capuozzo e Vito Bruschini

Toni Capuozzo e Vito Bruschini saranno tra i protagonisti della seconda serata del Premio Charlot, all'Arena del Mare di Salerno. La serata del secondo appuntamento, che si terrà domani 3 agosto, vedrà la serata divisa in due parti. Nella prima parte perla sezione “Charlot Libri” saliranno sul palcoscenico due giornalisti e scrittori, molto noti al pubblico che oltre a parlare dei loro ultimi lavori riceveranno anche l’importante riconoscimento che ogni anno la giuria del Premio assegna per la sezione libri. A seguire, per la sezione “Charlot Monello” sarà la volta della compagnia New Age, che, con uno spettacolo dal titolo “Vari…età” farà divertire grandi e piccini. La serata di domani avrà inizio alle ore 21, e per assistere vi ricordiamo che è obbligatoria la prenotazione, al costo di 1 euro, presso il sito www.vivaticket.it, oppure, in rispetto delle normative anti Covid -19, ritirare, sempre al costo di 1 euro il tagliando d’ingresso, al botteghino dell’Arena del Mare a partire dalle ore 18 di domani.

Gli altri appuntamenti

Gli altri appuntamenti del Premio Charlot sono, sempre all’Arena del Mare: