La Guitar Oasis International Foundation di New York, diretta di Tali Roth (director CEO), ha scelto il Cilento come punto di riferimento e di incontro fra le più prestigiose Accademie Musicali di diversi paesi del mondo. In particolare, Torchiara (Sa), dal 3 al 8 Luglio 2023 ospiterà tantissimi musicisti laureandi dalla Juilliard di New York, dall’Accademia di Gerusalemme, dai più disparati Conservatori Italiani, compositori di musica da film, chitarristi, violinisti, personaggi del cinema, dello spettacolo e della musica, tutti insieme per condividere una settimana di concerti e di perfezionamento musicale al Guitar Oasis International Music Festival.



L'evento

Per realizzare tutto ciò non poteva mancare un’artista d’eccezione, Sharon Farber, premio Grammy e compositrice di Hollywood, musicista raffinata che guiderà ogni partecipante non solo nella realizzazione pratica di una colonna sonora, ma anche nelle difficoltà vissute da un compositore come parte di un set cinematografico hollywoodiano. Come figura ponte tra Hollywood e il cinema italiano, Carlo Siliotto, arrangiatore di Domenico Modugno, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, i Tazenda, compositore di colonne sonore per Tognazzi, Nichetti, premio Golden Globe per la migliore colonna sonora. Siliotto vive tra Beverly Hills e Roma, continuando a scrivere colonne sonore per Hollywood. Altri ospiti del Festival sono la cantante e attrice RAI Valeria Altobelli, conduttrice CNN e vincitrice di diverse edizioni del Tale e Quale Show di Conti (prossimo un concerto della Altobelli a Cinecittà-Roma); Federico Ferrandina, chitarrista e autore di diverse colonne sonore per serial e media televisivi. Accanto alla musica da film, il perfezionamento musicale per chitarristi e violinisti sarà realizzato da Tali Roth, concertista, direttore del Festival e docente di chitarra alla Juilliard di New York; da Luciano Tortorelli, concertista e docente di chitarra al Conservatorio “G.Martucci” di Salerno; da Mauro Tortorelli, concertista e docente di violino al Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza; da Paolo Piomboni, violinista dell’Orchestra Santa Cecilia di Roma. Maestri di fama internazionale che terranno un concerto alla Villa Salati di Paestum il 5 Luglio. Il Festival è stato realizzato a Torchiara per la sua seconda edizione (quest’anno anche ad Isola del Liri (FR) dal 26 Giugno al 1 Luglio) ed è già divenuto una realtà che continua a svilupparsi autonomamente grazie alla presenza di tanti bravi artisti. Da Parigi arriverà, esclusivamente per il Festival, Nessie Gitlis, figlia del leggendario violinista Ivry Gitlis (ambasciatore UNESCO, partecipò al progetto di John Lennon “Dirty Mac”); straordinaria manager di concerti alla ricerca di nuovi talenti. Un’occasione unica per i partecipanti del Guitar Oasis International Music Festival, i quali potranno vivere in questa serena e radiosa cittadina del Cilento, tra le aule ottocentesche del Palazzo Baronale De Conciliis, un ambiente musicale internazionale che consentirà il confronto tra culture disparate (considerata la presenza di partecipanti da più di 15 diversi paesi del mondo) e tra modi differenti di esprimere la musica: un linguaggio che si rivela unico ed universale pur nella sua diversità di generi e di stili. Oltre al concerto dei maestri, previsto il 5 Luglio a Villa Salati, Paestum ore 20, gli altri concerti dei partecipanti, al Palazzo Baronale di Torchiara il 6 ed il 7 Luglio ore 19 sono tutti ad ingresso gratuito.