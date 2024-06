Torna il GuitarSció: il programma dell'edizione 2024

Torna il GuitarSció, la prima manifestazione al Sud Italia interamente dedicata alla chitarra e ai suoi appassionati, quest’anno di scena alla Tana del Blasco il 12 e 13 giugno. Ospiti principali delle due serate il guitar hero brasiliano Andre Nieri, il rock bluesman statunitense Eric Steckel, insieme all’ex chitarrista di Vasco ed Eros Ramazzotti Andrea Braido e l’istrionico chitarrista classico Andrea Chiarini.

L'evento

Dopo due fortunate edizioni presso la villa comunale di Battipaglia, l’edizione 2024 approda a giugno alla Tana del Blasco di Pontecagnano senza però variare il format che vede la musica al suo centro. Due palchi, ben 8 concerti serali con artisti italiani e internazionali, demo live pomeridiane, spazio a diversi generi come rock, classica, fusion, jazz, latina e metal, una nutrita area expò con tanti stand di strumenti, accessori e dischi, senza dimenticare la ristorazione, tutto in un unico luogo.

Il programma

Di primissimo piano il cartellone messo insieme dall’Associazione MIUSIC, cuore del GuitarSció e di tante altre iniziative di carattere musicale sul territorio. Il 12 giugno si aprono le danze con l’esibizione del giovane Frank Cara, versatile artista di origine cilentana che si alterna fra rock, metal e fusion, molto apprezzato in Italia e negli Stati Uniti. Si prosegue con il jazz moderno di Daniele Cordisco accompagnato al basso dal maestro salernitano Dario Deidda. Si alza il livello dei decibel con il ritorno di Andrea Braido, uno dei più celebri chitarristi italiani, già ospite della prima edizione del GuitarSció, protagonista allora di un memorabile duetto con Matteo Mancuso. Questa volta col suo trio propone un repertorio di classici hard rock ’70 con brani di Led Zeppelin, Deep Purple e Jimi Hendrix. Il finale della prima giornata è affidato al brasiliano Andre Nieri, una perla della chitarra che assomma nel suo stile latin, jazz, rock e metal, un cocktail sonoro raffinatissimo quanto variegato.



I concerti del 13 giugno consolidano il tasso di qualità del festival con l’esordiente Davide Ciura, seguito dal funambolo della chitarra classica e moderna Andrea Chiarini, uno dei musicisti italiani più seguiti sui social grazie alle sue performance video che regalano brani rock e metal risuonati con la chitarra in chiave molto personale. Una vera chicca direttamente dagli Stati Uniti, sua dimora d’elezione. Torna anche un’altra amicizia consolidata del GuitarSció (nonché co-direttore artistico), Ciro Manna, uno dei turnisti più richiesti in Italia, presenza fissa nelle orchestre di trasmissioni Rai e Mediaset, oltre che nei tour di Gigi D’Alessio. In questa edizione viene accompagnato dal vocalist e polistrumentista Patrix Duenas per un esplosivo concerto a base di funky. Conclude l’intensa due giorni l’energico bluesman americano Eric Steckel, giovane e apprezzatissimo musicista che gira il mondo sulle note del rock e del blues, con intensità, passione e volumi molto alti.



Come cornice dei concerti, un’area dedicata all’esposizione di strumenti artigianali e vintage, accessori per chitarra come pedali effetto, plettri e amplificatori, tutto il necessario per gli amanti della sei corde, sia professionisti che semplici appassionati. Nel pomeriggio sarà possibile assistere gratuitamente al fitto calendario di sessioni demo con musicisti sul palco B e provare in prima persona i prodotti degli stand. Novità di quest’anno, la presenza di alcuni rivenditori specializzati in vinili, un ulteriore arricchimento nell’offerta per chi mette la musica al centro dei propri interessi.



A presentare gli spettacoli ci penserà Ilaria Cuomo, celebre presenza e voce di tanti eventi nazionali, che calcherà il palco principale per aizzare l’entusiasmo del pubblico all’ingresso degli artisti.



“Con l’edizione di quest’anno abbiamo voluto aumentare la portata dell’esperienza GuitarSció” commenta Gianluca Lenza, presidente dell’APS MIUSIC e organizzatore della manifestazione. “I primi due anni sono stati un test positivo ma non ci siamo accontentati. Abbiamo portato lo spettacolo alla Tana del Blasco dove negli scorsi mesi avevamo già allestito i concerti di Greg Koch, Stef Burns ed altri. Il palco della Tana è uno dei migliori che possa offrire la Campania, senza contare il pubblico già fidelizzato che conosce il locale sia per l’offerta musicale che per quella gastronomica. Abbiamo anche variato il periodo in cui proporre la nostra manifestazione per distanziarla dai tanti concerti estivi sul territorio nazionale. Ci aspettiamo anche un maggiore numero di musicisti rispetto alle scorse edizioni avendo posizionato gli eventi durante la settimana e non nel w.e. quando i musicisti sono più facilmente impegnati a suonare.”

L’inizio dei concerti serali sul palco A all’esterno è previsto per le 21.00 con diverse formule di prenotazione del posto, mentre gli stand sono visitabili liberamente già dalle 17.30 del pomeriggio, orario di svolgimento delle dimostrazioni di strumenti sul palco B al coperto.