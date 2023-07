Al via il 1° Torneo a 3 di beach volley sulla spiaggia libera di Lungomare Colombo

Al via, a Mercatello il 1° Torneo a 3 di beach volley sulla spiaggia libera di via Lungomare Colombo organizzato dalle Associazioni - sportive e culturale "Circolo Canoa Club Ads Salerno" e "Nuova Gioventù Salerno". L'esordio, tenutosi ieri, ha avuto una rilevanza di grande attrattiva per i cittadini della zona orientale di Salerno che hanno assistito alla prima partita con la vittoria della squadra del presidente Adriano Taiani. Notevole è stata la partecipazione dei residenti e rappresentanti dello sport cittadino tra cui il presidente Luigi Senatore della pallavolo Salerno. L'evento ha lo scopo sociale, sportivo e culturale di coinvolgere i residenti della zona orientale aggregando giovani e anziani che voglio assistere o partecipare alle partite di beach volley.

Curiosità

"Per la prima volta vogliamo cimentarci nell’organizzazione del Torneo di Beach Volley Sotto le stelle - spiegano i rappresentanti dell'associazioni Adriano Taiani e Massimo Santaniello - Crediamo fortemente in un ulteriore sviluppo futuro di questa manifestazione che crediamo assumerà sul territorio il ruolo di piccolo evento promotore anche del turismo. Si tratta di eventi che fanno divertire in maniera sana e sono di attrattiva per chi frequenta la zona orientale di Salerno". Il torneo iniziato il 5 luglio, alle ore 19, si concluderà con la finale tra I e II posto il 30 luglio intorno alle ore 23: il numero dei partecipanti è di circa 30 giocatori suddivisi in 10 squadre. "Si ringrazia l'assessore Paola De Roberto delle Politiche Sociali del Comune di Salerno per la piena disponibilità agli eventi delle predette associazioni", concludono gli organizzatori.