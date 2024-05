Dai prodotti tipici all'artigianato: Torrione in fiera incuriosisce i salernitani

In corso, oggi, sabato 25 e fino al domenica 26 maggio sul lungomare Marconi, la manifestazione "Torrione in Fiera" voluta fortemente dalla Confesercenti Provinciale di Salerno, ed organizzata dall'Anva Provinciale di Salerno e patrocinata dall'assessorato al Commercio del Comune. Ben 40 operatori ambulanti occuperanno i 45 stalli previsti con articoli che vanno dall'artigianato, ai giocattoli, ai classici banchi di caramelle e torrone, da stands gastronomici, bigiotteria, articoli in pelle, ceramiche e tanti prodotti tipici.

Alla fiera, anche specialità di altre regioni, in particolare i tarallini dalla Puglia. La manifestazione coincide con l'apertura per i festeggiamenti di San Francesco di Paola. Nei giorni a seguire, tante iniziative sempre sul lungomare Marconi nella piazza Largo Caduti del Monte Serra (giardini dopo ex Ostello della Gioventù), dove già sono presenti le giostrine, con la conclusione prevista venerdì 31 maggio, in occasione della processione per le strade del quartiere.