Nel borgo di Tortorella arriva la Nuova Compagnia Di Canto Popolare

Il borgo di Tortorella si prepara ad accogliere la band iconica della musica world, la storica NCCP - Nuova Compagnia di Canto Popolare con a capo la cantante Fausta Vetere. Il concerto è in programma per il 2 settembre 2023 alle ore 21.30 presso la suggestiva Piazza San Vito. Una serata di musica e tradizione, con la Nuova Compagnia di Canto Popolare pronta a incantare il pubblico con il loro repertorio intriso di storia e passione.

La banda