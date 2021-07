Riparte la grande lirica a Salerno: si comincia con Tosca

Si comincia con Tosca. Giovedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, alle ore 21, in scena il capolavoro di Giacomo Puccini, tratto dal dramma francese di Sardou, realizzato per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma, il 14 gennaio 1900

Riparte la grande lirica in città. Il Teatro Verdi di Salerno avrà in cartellone cinque titoli di repertorio più un classico del balletto. Tutto si svolgerà in una location di diversa, estiva, all'aperto: il magnifico anfiteatro sotto le stelle del Parco Urbano dell’Irno adiacente il Teatro Ghirelli.

I dettagli

Si comincia con Tosca. Giovedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio, alle ore 21, in scena il capolavoro di Giacomo Puccini, tratto dal dramma francese di Sardou, realizzato per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma, il 14 gennaio 1900. In scena voci superbe: il timbro forte e deciso di Fabio Sartori si alternerà con la potenza espressiva di Azir Zada; la voce intensa di Maria Josè Siri, soprano, poi Roberto Frontali, baritono. Biglietto unico 10 euro.