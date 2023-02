A San Cipriano Picentino torna la sfilata dei carri di Carnevale

Tutto pronto a San Cipriano Picentino per il tanto atteso appuntamento con il Carnevale in piazza. Film e telefilm il tema individuato per sfilare, con carri allegorici, tra le strade del paese dopo due anni di stop, causa pandemia. E in questo scenario di coriandoli e risate assicurate, un gruppo di amici, ribattezzati “I cap tuost” ha pensato di realizzare il carro del Principe Antonio De Curtis, in arte Totò.

La sfilata

Una sfida non facile ma il risultato ottenuto è straordinario e sarà in piazza domenica 19 febbraio per rendere omaggio all'artista napoletano con un ospite speciale Umberto Del Prete che con la sua bravura si esibirà in un tributo in onore del principe della risata. "Siamo contenti e anche un po’ emozionati di tornare in piazza per il Carnevale dopo due anni di restrizioni. Siamo pronti a far ridere e sorridere grandi e piccini per una giornata indimenticabile con l’augurio che questa domenica possa davvero donare un po’ di spensieratezza e viverla tutti insieme in allegria" hanno dichiarato I Cap Tuost.