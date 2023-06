"Aperti per voi": con il Touring Club alla scoperta della Chiesa di Santa Maria de Lama

Dal 9 all’11 giugno i luoghi "Aperti per Voi" del Touring Club Italiano si animano per Aperti per Voi sotto le Stelle: aperture prolungate, straordinarie ed eventi speciali per rendere la bellezza, l’arte e la cultura accessibili a tutti. A Salerno venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno, dalle 18 alle 20.30, si andrà alla scoperta dell’arte longobarda nella Chiesa di Santa Maria de Lama.

La chiesa

Nel cuore della Salerno medievale, questa piccola basilica si affaccia con un fronte essenziale: portale rettangolare, due monofore a ogiva e un oculo. Di grande interesse storico, artistico e cronologico i due cicli di affreschi: il più antico, da connettere con la fondazione longobarda e collocato nella cripta, immortala una teoria di santi inquadrati in fasce bicolori (X e XI secolo). L'altro si sviluppò tra XIII e XV secolo, sia nella cripta, sia nella chiesa superiore.