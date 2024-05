"Tracce di memoria": la danza protagonista al ManES di Eboli

Dopo il successo del primo appuntamento che si è tenuto al ManES – Museo Archeologico Nazionale di Eboli e della Media Valle del Sele lo scorso 24 novembre, il percorso artistico “Tracce di memoria”, a cura dell’Associazione Campania Danza e firmato da Antonella Iannone per la direzione artistica, continua il suo viaggio tra i luoghi museali della provincia di Salerno. Il progetto è realizzato con il sostegno dalla Fondazione Banco di Napoli che sta lavorando in sinergia con le realtà culturali per valorizzare i patrimoni artistici e storici dei territori, con uno sguardo particolare rivolto a quelli meno conosciuti. La rete di sostenitori si completa con la Bimed, la Provincia di Salerno, la Fondazione Mida, il Comune di Vietri sul Mare e il Comune di Pertosa.

Sabato 11 maggio, alle ore 18.30, (ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria) sarà la suggestiva cornice del Museo della Ceramica di Vietri sul Mare che ha sede nella storica residenza dell’ambasciatore Raffaele Guariglia nella frazione di Raito ad ospitare il racconto tersicoreo di Simone Centanni, Martina Coiro, Francesca D'Arienzo, Olimpia Milione e Melania Nicastro. Con loro il musicista Marco De Simone e l’attore Alfredo Maria Marino. Le coreografie sono di Simone Liguori e Antonella Iannone. La mattina, alle ore 11, lo spettacolo è riservato alle scuole.

Sabato 18 maggio, alle ore 18.30, (ingresso gratuito su prenotazione obbligatoria) sarà il Museo Speleo Archeologico di Pertosa ad aprire le porte all’arte tersicorea per un nuovo appuntamento con la danza. Un viaggio tra le note e le geometrie del corpo per riannodare la storia di un luogo che conserva un’esposizione unica al mondo che parla del passato delle Grotte di Pertosa-Auletta per proporre ai visitatori un viaggio attraverso i millenni. Anche per questo appuntamento la mattina alle ore 11 lo spettacolo è riservato alle scuole.

Per la partecipazione agli eventi è necessario prenotare al seguente indirizzo di posta elettronica: campaniadanza@tiscali.it.

L’Associazione Campania Danza opera dal 1987 nell’ambito della promozione della cultura e dell’arte e già da tempo collabora con la Direzione regionale Musei Campania per la valorizzazione e promozione dei luoghi della cultura attraverso il connubio con l’arte della danza.