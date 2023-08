“Tracce di memoria”: al via il percorso artistico tra Polla, Ottati ed Acerno

“Tracce di memoria”: questo il percorso artistico che si snoda tra il Convento di Sant’Antonio a Polla, il Chiostro del Convento dei Domenicani ad Ottati e la Villa Comune ad Acerno. Organizzata dall’Associazione Campania Danza con la collaborazione di Bimed e il sostegno della Regione Campania e dei Comune di Acerno, Ottati e Polla, l'iniziativa diventa l’occasione per ri-scoprire altri luoghi simbolo della provincia di Salerno, dal 2 al 4 agosto, con una carrellata tra le più belle canzoni napoletane. La voce di Tommaso Fichele, accompagnato dalla chitarra di Fabio Notari saranno un tutt’uno narrativo con la danza di Melania Nicastro e Simone Centanni. Un gioco di rimandi tra note, parole e movimento che da sempre è la cifra delle produzioni di Antonella Iannone. Questa volta sarà la canzone napoletana a far da filo conduttore. Musica, voce e danza per riprendere i grandi classici senza tempo, capaci di rinnovarsi ad ogni interpretazione. Da “Era de maggio” a “Dicitencello vuie”, da “Passione” a “’O sole mio”, brani fortemente iconici, colonna sonora del sud Italia nel mondo. Lo spettacolo, con inizio alle ore 21, si terrà mercoledì 2 agosto nello spazio antistante il Convento di Sant’Antonio a Polla, giovedì 3 agosto presso il Chiostro del Convento dei Domenicani ad Ottati e venerdì 4 agosto alla Villa Comunale di Acerno.

Il progetto

Il progetto “Tracce di memoria” mette al centro i luoghi di ieri e di oggi per trasformarli in ideali quaderni dell’arte e creare così contaminazioni di idee, sensazioni, emozioni, capaci di adattare i luoghi allo sguardo degli spettatori. La danza e la musica diventano lo strumento attraverso il quale ritrovare le “tracce di memoria” che spazi a volte sconosciuti custodiscono per rafforzare la cultura identitaria di un territorio.