"Tracce di Memoria", martedì 9 luglio l'ultimo appuntamento all'Eremo dello Spirito Santo

Sarà l’Eremo dello Spirito Santo di Pellezzano a far da suggestiva cornice all'ultimo appuntamento del progetto artistico "Tracce di Memoria" che si terrà martedì 9 luglio alle 19.30. L’evento, organizzato dall’Associazione Campania Danza e firmato da Antonella Iannone per la direzione artistica, è finanziato dalla Fondazione Banco di Napoli e rappresenta la conclusione di un “viaggio” tra i siti museali del territorio che ha rappresentato un’importante occasione di scoperta e riscoperta della storia del salernitano. L’ingresso è gratuito.

L'evento

L'Eremo dello Spirito Santo, concesso gratuitamente dal Comune di Pellezzano, diventerà per una sera la “casa” della danza e della musica. Ad accompagnare i danzatori, ci saranno i musicisti Paolo Cimmino (voce e le percussioni), e Mario Verace (sax alto e soprano), per una performance che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. I danzatori protagonisti dell'evento saranno Federica Clarizia, Martina Coiro, Francesca D'Arienzo, Miriam Esposito, Olimpia Milione, Melania Nicastro, Simone Centanni e Samuele Stanghellini. La costruzione corale della coreografia sarà completata dalle danzatrici dell'associazione DanzAmì, diretta da Roberta Dipino e Ketty Lanzara. "Tracce di Memoria" è un progetto che ha saputo coniugare l'arte della danza con la memoria storica, creando un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione. L'evento del 9 luglio rappresenta non solo la conclusione di un ciclo, ma anche un'occasione per apprezzare il talento di artisti salernitani e la bellezza del patrimonio culturale.