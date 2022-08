Traina costiera: gara di pesca Campionato provinciale Salerno 2022

Campionato provinciale di Traina Costiera 2022: l’ASD Marina di Molo Manfredi – affiliata F.I.P.S.A.S. – organizza la ‘Gara di pesca in mare di traina costiera’ nell’ambito dell’attività agonistica federale del BIG GAME FISHING e valida per il Campionato Provinciale Salerno 2022.

Il commento

Il presidente dell’ASD Marina, Massimo D’Alessio, fa sapere: “La gara si svolgerà in due prove che si disputeranno nelle domeniche dell’11 settembre e del 2 ottobre. L’iscrizione è gratuita e va trasmessa alla sezione provinciale F.I.P.S.A.S. di Salerno e all’associazione Marina entro il 4 settembre. Come per ogni altro appuntamento del BIG GAME FISHING da noi organizzato, siamo certi che la partecipazione sarà numerosa e qualificata”.