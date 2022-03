Natura, relax e degustazioni a Matinelle: escursione nell'anello dei mille

Natura, relax e degustazioni a Matinella di Albanella. L'escursione è in programma il 20 marzo. C'è un colle alle porte del Cilento, un luogo storicamente importante dove diverse popolazioni vi passarono, qualcuno vi abitò per un po', altri vi trovarono rifugio... la nostra escursione vuole ripercorrere quei sentieri storici per non dimenticarne il suo passato, la nostra storia, le nostre origini.

Info utili

Appuntamento ore 8.45 in piazza Martiri del Lavoro, partenza ore 9, percorso ad anello di 9 chilometri, dislivello 320 metri sul livello del mare, durata 4 ore e 30 circa. Arrivo previsto per le ore 12.40 circa in piazza Martiri del Lavoro. Difficoltà escursionistica medio facile. La passeggiata è aperta a tutti e non presenta particolari difficoltá tecniche, ma è richiesta un minimo di abitudine alla camminata. Causa norme anti covid l'evento potrá avere un massimo di 20 partecipanti seguendo queste regole: numero massimo di partecipanti 20, prenotazione anticipata obbligatoria, via WhatsApp o chiamata al 3319317361. Al momento della prenotazione ogni partecipante riceverà un pdf da stampare, firmare e consegnare al momento dell'incontro, contenente il manuale "Covid-19". Distanziamento obbligatorio per una distanza di sicurezza di almeno 2 metri da ogni partecipante, esclusione fatta per conviventi e persone dello stesso nucleo familiare durante tutta l’escursione, in sosta e in movimento.

- Mascherina obbligatoria da tenere sempre a portata di mano e da indossare solo nei momenti di briefing, incrocio sul sentiero con altre persone esterne al proprio gruppo. Gel disinfettante, munirsi di scarpe tecniche da trekking (altra scarpa preclude la partecipazione per questioni di sicurezza), bacchette da trekking (consigliate), abbigliamento comodo a strati, giacca o gilet antivento, cappello da sole e almeno 1litro e mezzo d’acqua per persona, indumenti di ricambio da portare con se o da tenere in auto (consigliati).

Il progetto

L'idea nasce anche grazie alla collaborazione di Cilentamente e La azienda agricola La bisceglie e azienda agricola Domenico Cerruti. Sarà percorso il neonato Anello dei Mille, tra le colline Matinellesi immerse nella macchia mediterranea. Partenza da Matinella e questa volta sarà possibile salire prima sulla collina di Iscalonga per uno stradone sterrato con vista sul Parco Eolico.

Una volta scesi dalla collina, l'escursione proseguirà per uno stradone di collegamento che porterá alla seconda collina Difesa Monti, o meglio conosciuta come la colline de I Mille. Una volta arrivarti al Parco Eolico, i partecipanti saranno accolti da una piccola sorpresa. Dopo essersi rilassati e aver goduto del panorama su Capri scenderanno la collina per uno stradone che porterá di nuovo a Matinella. Ivan Agostino Guida Ambientale Escursionistica Assoguide - ASG253. Prenotazione obbligatoria. Per info e costi: 3319317361.