Trekking urbano on line: Erchemperto organizza il viaggio tra i vicoli di Salerno

Al tempo del Covid, Erchemperto rinuncia alla consueta passeggiata del 31 ottobre. Vi rinuncia, però, solo "in presenza". La sostituirà, infatti, con una passeggiata on line, in diretta.

L'annuncio

"Noi passeggeremo per il centro storico e vi faremo percorrere i luoghi legati al ricordo della Scuola Medica Salernitana - scrivono gli organizzatiori -, raggiungendo il giardino della Minerva dove ci attenderà un'allieva di Matteo Silvatico. Quando tutto questo sarà solo un brutto ricordo, ci ritroveremo e sarà una grande festa. Trasmetteremo in diretta dall'evento e dalla pagine Erchemperto Servizi per i beni culturali e invieremo il link il 31 ottobre alle ore 18, così da facilitare il collegamento. Questa la pagina dell'eventio di Erchemperto:

https://www.facebook.com/events/796277604488655/