Natura e relax: Duomo Trekking conferma l'escursione della Cornice del Principe

Il Duomo Trekking ha confermato l'escursione presso la Cornice del Principe, cioè l'antica cappella in località Saragnano lungo via della valle che collega il quartiere Canalone di Salerno alla località Valle nei pressi di Alessia di Cava de' Tirreni. Negli ultimi anni è diventato uno dei luoghi più fotografati di Salerno perché incornicia la città ed il panorama sul golfo nello sfondo. Sarà raggiunto al tramonto, nell'orario più bello, per realizzare degli scatti fotografici davvero speciali.

I dettagli

Per raggiungere la cornice, attraversamento del centro storico di Salerno. Livello facile, quota di partecipazione 10 euro, info e prenotazioni al numero 3348603428 (anche via whatsapp). In programma sabato 7 novembre dalle ore 15 alle ore 18.30. Escursione di sabato (ore 9) in programma anche a Sieti, fra i casali di Giffoni: una serie di sentieri si intersecano fra noccioleti, querceti e castagneti. Incontro fissato davanti alla Chiesa di Santa Maria del Paradiso e dopo aver attraversato Sieti basso con caffé alla nocciola in aggiunta, spazio ai sentieri che conducono alla frazione di Prepezzano. Info e prenotazioni al numero telefonico 3348603428.