Natura e relax: il Duomo Trekking prepara l'escursione sul sentiero delle acque

Natura e relax sono i temi della prossima escursione organizzata da "Il Duomo Trekking" sul sentiero delle acque, ad Acerno. La visita è in progranmma domenica 30 maggio dalle ore 9 alle 14.15.

I dettagli

Il sentiero delle acque è un particolare itinerario boschivo che partendo dal comune di Acerno, si inerpica in spettacolari castagneti per passare al fianco di sorgenti e al letto del torrente Astratto. Il percorso segue l'andamento stagionale per il numero di sorgenti. Camminando tra 700 e 900 m sul livello del mare, sarà possibile scorgere la sagoma del paese allontanarsi per poi ritornare nel borgo tra splendide faggete. La lunghezza è 11 chilometri, tempo di percorrenza più di 5 ore. L'appuntamento è in via Duomo, ad Acerno. L’escursione sarà guidata e diretta da guide ambientali escursionistiche de "Il Duomo Trekking". Quota di partecipazione 15 euro. Per info e prenotazioni:3348603428 (Whatsapp).