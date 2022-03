Escursione di primavera: natura e relax a Sieti

Prezzo non disponibile

Domnenica 3 aprile, a Sieti di Giffoni Sei Casali, nel cuore dei Picentini, è in programma una escursione intersezionale campana di primavera, a cura della sezione Cai (Club alpino italiano) di Salerno. L'obiettivo è il monte Cuculo.

Il percorso

Si parte da Sieti alle 9.30, altitudine 425 metri, poi si prosegue verso Madonna del Carmine, Pietra con l'acqua, Monte Cuculo, serre di Santa Caterina. Il dislivello è 500 metri, durata 5 ore. Guide Sandro Giannattasio e Carmine Nobile, accompagnatori di escursionismo della Campania. Per info e prenotazioni, è possibile contattare i seguenti numeri telefonici: 3394875688 e 3880735376. Domenica 10 aprile, si replica con la traversata del monte Raistulo, partendo da Collianello, poi Monte Raistulo, San Gregorio Magno. Dislivello in salita: 850 metri, dislivello in discesa 1100 metri, durata 6 ore. Partenza ore 8.