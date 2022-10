Ritorna il trekking urbano: domani la presentazione dell'edizione 2022

Sarà presentata domani, giovedì 27 ottobre alle ore 10, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città a Salerno la nona Giornata Nazionale del Trekking Urbano in programma, lunedì 31 ottobre.

L'edizione 2022

La nona edizione ha come tema lo "straordinario barocco" di dimore, teatri e cappelle. L'appuntamento per scoprire il centro storico cittadino sarà organizzato dal Comune di Salerno, in collaborazione con l’Associazione Culturale Erchemperto.