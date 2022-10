Atleti da tutta Italia a Santa Maria di Castellabate per l’atteso Triathlon Sprint "30EGGS"

Tutto pronto a Santa Maria di Castellabate per l'edizione 2022 del "30EGGS", doppia gara di Triathlon organizzata da Aurora Triathlon in collaborazione con il Comune di Castellabate e l'Associazione Punta Tresino. Si parte sabato 22 ottobre 2022 con il Triathlon Cross Sprint per poi chiudere con la gara di Triathlon Sprint di domenica 23.Al via oltre 200 atleti provenienti da tutt'Italia, ed oltre, che si sfideranno nel nuoto, la bici e la corsa per le strade ed i sentieri della splendida località cilentana. Un weekend di sport che vedrà il nostro territorio invaso da atleti e famiglie uniti a gareggiare e fare il tifo. Partner dell’evento sono Terra Orti, Hardskin, Panfilm, Paldo roofing, Edilbea, Cutelli Caffè, Visionottica Bassano, Farmacia de Feo e Antica Pasticceria APA.