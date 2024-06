Trofeo Ottati Mtb: appuntamento d’obbligo per i patiti del fuoristrada

Il Trofeo Ottati Mtb si ripropone per la sedicesima volta e si avvia a diventare un appuntamento d’obbligo per i tanti appassionati del settore fuoristrada con la regia organizzativa in loco della Polisportiva Ottati.Per domenica 23 giugno, nei pressi del rifugio Panormo e nel gruppo dei Monti Alburni, protagonista indiscussa è la disciplina olimpica della mountain bike cross country che ha tanti motivi di interesse per questa edizione 2024: il circuito X-Country (a carattere interregionale promosso dai comitati FCI di Campania, Basilicata e Calabria), il campionato regionale master FCI Campania (di cui è prova finale con proclamazione dei vincitori e relativa assegnazione delle maglie) e in palio punti top class per tutte le categorie (per ottenere la miglior griglia di partenza ai campionati italiani).

Oltre alla competizione sportiva che annovera circa una sessantina di iscritti da tutta la Campania e anche dalle regioni Lazio, Puglia, Basilicata e Calabria, ci saranno laboratori tematici per grandi e piccoli, tante attività interessanti e coinvolgenti per fare del Trofeo Ottati Mtb un polo di tante attrazioni dando spazio alla condivisione, allo sport e alla relazione con la comunità locale.Il ritrovo è previsto alle 8:00 presso il rifugio Panormo in località Campo Farina a partire dalle 8:00 con una prima partenza alle 10:00 per esordienti, allievi e G6, a seguire le altre categorie juniores, under 23, élite e master con una partenza a loro dedicata intorno alle 11:00.