Truck event e solidarietà: a Pasqua, sostegno alla Comunità Emmanuel

La solidarietà ha mille braccia e mezzi per raggiungere chi ne ha bisogno. Il 9 aprile, la beneficenza si trasformerà in un momento di gioia e spensieratezza per i giovani dell'associazione “Comunità Emmanuel” Onlus, in località Monti di Eboli. L’evento sarà aperto al pubblico, avrà inizio alle ore 10 ed è organizzato da Nancy Mastia, direttore artistico del Truck Event e casting director.

Il progetto



La struttura che ospita i giovani del Centro psico-pedagogico dell’Associazione - la Comunità Emmanuel nasce a Lecce nel 1980 e ha diverse sedi in tutta Italia – sorge in una vecchia azienda agricola, “Villa Baratta”, a Eboli, ma di proprietà del Comune di Salerno. Il Centro, presente sul territorio da circa trent’anni, si occupa del recupero dalle tossicodipendenze: nel corso di questi anni sono stati accolti oltre duemila ragazzi, giovani e adulti. Il Centro è gestito da Domenico Porcelli, insieme alla direttrice sanitaria, la dottoressa Nicoletta Palazzolo.

La presentazione

"Dobbiamo avere il cuore sempre aperto verso chi si è trovato un passo indietro, chi è caduto, chi ha suo malgrado fatto scelte sbagliate - dice la direttrice artistica Nancy Mastia - desideriamo offrire un momento di gioia e di spensieratezza a questi ragazzi invitandoli a prendere parte attiva allo spettacolo, a chi tra loro ami cantare o recitare". "L’esperienza che facciamo molte volte ci porta a vivere dei fallimenti, in tante occasioni ci sono delle ricadute - dice il responsabile Porcelli - i ragazzi spesso vivono l’angoscia di fallire; noi abbiamo il supporto degli Enti sanitari e delle Istituzioni, che ringrazio, ma anche il sostegno di un evento come questo per noi tutti è molto importante: è fondamentale perché ci offre l’opportunità di farci conoscere da vicino".

Info utili

Il cancello della Associazione “Comunità Emmanuel” Onlus, in località Monti di Eboli è per scelta dei responsabili sempre aperto: pronto ad accogliere chi chiede aiuto, chi vuole offrirne: perché la cura ed il riscatto passano anche attraverso il dialogo, la relazione, l’incontro ed il confronto con l’altro. I contatti dell’Associazione Comunità Emmanuel Onlus, “Villa Baratta”, in località Monti di Eboli: 0828/361957; e-mail: cpeboli@emmanuel.it .