Parte "Tutti a Teatro" a Battipaglia, la rassegna autunnale di Samarcanda

Domenica 23 ottobre parte la stagione Autunno 2022 della Rassegna Teatrale Tutti a Teatro, organizzata da Samarcanda Teatro con il patrocinio del Comune di Battipaglia e di Fita Salerno. In scena la Compagnia salernitana “Così per caso” che, per la regia di Maria Caiafa, rappresenterà “Non ti pago”, un classico del teatro napoletano ed in particolare del vasto repertorio di Eduardo De Filippo. Nel cast, oltre alla regista, anche Roberto Quattrucci, Tiziana Intennimeo e, tra gli altri, la partecipazione straordinaria di Tonino Di Folco. L’appuntamento è presso la Sala Auditorium “S. Gregorio VII” in Via Manzoni di Battipaglia con inizio alle ore 20,15. È ancora in corso la campagna di abbonamento alla rassegna, in prevendita a Battipaglia presso Bar Artè in Via Italia 35 e Morian Cafè in Via Domodossola 77. Per informazioni sono attivi i numeri 3405702204-3287562598- 3337253526.