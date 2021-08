“Ugo Marano, ego sum liber": un grande evento a Salerno in memoria dell'artista

A dieci anni dalla scomparsa dell’artista Ugo Marano, la famiglia e la Cactus filmproduzioni hanno inteso promuovere un evento dedicato alla figura del Maestro salernitano. Il progetto, dal titolo: “Ugo Marano, ego sum liber" è articolato in tre appuntamenti attraverso i quali raccontare, ricordare e valorizzare l'eclettica figura dell'artista. Gli eventi sono programmati e finanziati dalla Regione Campania, attraverso la Scabec e organizzati dalla famiglia Marano, Cactus filmproduzioni, associazione “a luna & o sole” in collaborazione con i Comuni di Salerno, Cetara e Pellezzano. Ad agosto si terrà il primo step del progetto intitolato: “La festa delle idee”. Mentre nel mese di ottobre sarà presentato il film documento e a dicembre la pubblicazione di un diario/libro dedicato alla figura di Marano.

La festa delle idee

Dal 26 al 29 agosto a partire dalle ore 21, presso lo slargo antistante il Tempio di Pomona, si terrà “La festa delle idee”, due reading musicali in quattro serate: il primo dal titolo “Utopie” (26 e 28 agosto) letto dal poeta e attore Giuseppe Boy, con gli ambienti sonori dei musicisti elettronici, Anacleto Vitolo e Luca Buoninfante, ispirati al mondo di Marano in particolare con una raccolta di suoni generati dalle sue opere ceramiche. Il secondo reading (27 e 29 agosto) dal titolo “Narrazioni” letto dagli attori Carla Avarista e Marco Villani con le incursioni sonore del Maestro Giosi Cincotti. Accompagnerà le performances una video proiezione dedicata al mondo immaginifico grafico dell’artista, realizzata per l’occasione da Licio Esposito e Paola Vacca | Cactus film e introdurrà i reading la storico dell'arte Cristina Tafuri. Per tutti gli approfondimenti è attivo il sito, inaugurato nel mese di aprile: www.ugomarano.it. Info e prenotazioni al numero 3316041863 .