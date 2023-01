"Il rigettario" di Ugo Tognazzi al Complesso di San Michele

Omaggio ad Ugo Togazzi nell'ambito di “Abitatori del tempo. L’impegno civile della letteratura”, la rassegna letteraria organizzata dalla Delia Agenzia Letteraria e dall’Associazione Culturale Mare Sole e Cultura in collaborazione con la Regione Campania, la Scabec, la Camera di Commercio di Salerno e la Fondazione Carisal saluta il nuovo anno ricordando un mito del cinema italiano.

L'incontro

Sabato 14 gennaio, alle ore 18 presso il Salone degli Affreschi del Complesso di San Michele (Via San Michele - Salerno), Ricky Tognazzi renderà omaggio al grande Ugo Tognazzi autore de “Il Rigettario. Fatti, misfatti e menù disegnati al pennarello” Fabbri Editori. i saluti saranno affidati a Pantaleone Annunziata, Amministratore Unico Scabec ed a Domenico Credendino, Presidente Fondazione Carisal. Interverranno Ernesto Iaccarino, Chef Don Alfonso 1890, Luciano Pignataro, critico enogastronomico de “Il Mattino”. A moderare Alfonso Sarno, giornalista. Prevista anche la partecipazione straordinaria di Simona Izzo.

Il libro

La riedizione di un grande classico della cucina, firmato da un mito del cinema italiano, contiene diciotto menù ideati da Ugo Tognazzi per la famiglia e per i suoi ospiti più illustri. Ventidue nuove ricette scritte e disegnate di suo pugno. Tra aneddoti esilaranti, piatti straordinari e fotografie intime di vita quotidiana, facciamo un viaggio nel cinema italiano dove innovazione e tradizione si fondono sia nell'arte culinaria che in quella cinematografica e teatrale. “C’è chi rilegge lettere d’amore o contempla le immagini del passato, - scrive Ugo Tognazzi - io, che trovo tutto ciò piuttosto funebre guardo i menù del passato e mi rallegro: si possono sempre rifare, si può sempre far rivivere un piatto, ridestare un sapore, risentire un aroma”.