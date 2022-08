“Un’estate da…leone”: al via l’iniziativa che porta le iconiche pastiglie al Beach club 93 di Paestum

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Paestum (SA), 2 agosto 2022 – Pastiglie Leone rinfresca le calde giornate estive con un’iniziativa tutta colorata che valorizza l’Italia nella sua bellezza e diversità raccontandone i sapori e i profumi attraverso quattro esclusive destinazioni balneari. “Un’estate da…Leone” è il nome dell’inedito progetto della storica azienda dolciaria Made in Italy che trasforma le sue iconiche e gustose caramelle in un must have per le vacanze da portare sempre con sé insieme al costume da bagno, al telo mare e al cappello di paglia. Per tutta l’estate Pastiglie Leone attraversa da nord a sud la Penisola animando quattro lidi fiore all’occhiello di altrettante esclusive mete vacanziere - dalla Liguria alla Toscana fino al Lazio e alla Campania - che omaggiano ciascun ospite con una confezione di pastiglie da 30 grammi negli squisiti gusti dell’estate. Ogni realtà è associata a un gusto di caramelle a seconda della palette colori e dei sapori del territorio che caratterizzano ciascuna località. “Con oltre 30 gusti – afferma Mario De Luca, Global Marketing Director del Brand - le Pastiglie Leone sono il prodotto protagonista dell’estate, perfetto per rinfrescare le proprie giornate in quanto regala attimi di dolcezza e si abbina alla perfezione ai tratti distintivi delle più rinomate mete vacanziere italiane. È così che, come una cartolina da assaporare, la vaniglia riporta la mente ai colori pastello della Liguria, i sentori freschi di menta rimandano alla Versilia, i gusti Drink si prestano a rendere ancora più emozionanti i tramonti della costa laziale, mentre i sapori agrumati ricordano le bellezze della Campania”. “Un’estate da… Leone” comincia al Beach Club 93 di Paestum (SA) con i gusti Principe di Napoli - ai fiori d’arancio - e Limone, di gran lunga i più rappresentativi della costa campana con i suoi giardini di agrumi. "Siamo felici di collaborare con Pastiglie Leone, azienda con cui condividiamo la passione assoluta per la qualità e la voglia di regalare momenti di felicità a chi ci sceglie. Al Brand ci unisce inoltre un'idea di bellezza senza tempo, una ricercatezza estetica che prescinde dalle mode del momento e guarda invece a uno stile unico e inconfondibile”, afferma Salvatore Pagano, Owner e General Manager di Beach Club 93 Paestum. Leone si sposta poi a Laigueglia (SV) approdando all’Hotel Windsor di Laigueglia (SV), pronto ad accogliere i propri ospiti con una scatoletta di Pastiglie Leone alla Vaniglia oppure al Limone, le cui tonalità pastello ricordano i borghi pittoreschi della Liguria. Si passa poi per Forte dei Marmi (LU), dove lo storico Bagno Alfredo propone le varianti al gusto di Menta e Anice, in linea con i colori delle pinete che caratterizzano il paesaggio della Versilia. Il viaggio di Leone termina poi al Singita Miracle Beach di Fregene (RM) dove, tra un bagno e l’altro, è possibile degustare le pastiglie ai gusti Drink - Martini Rosso, Martini Fiero, Spritz, Mojito, Cedrata Tassoni, Assenzio, Amaro Lucano - oppure Frutti di Bosco e Mandarino, perché non c’è nulla di meglio che godersi il tramonto con i sapori emblematici dell’aperitivo italiano. “Un’estate da…Leone” durerà per tutta la stagione promettendo delle vacanze italiane all’insegna della dolcezza e della spensieratezza.