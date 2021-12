“Un Natale da Fratelli”, il Vescovo incontra la comunità islamica al Museo Virtuale della Scuola Medica

“Un Natale da Fratelli”: questo il titolo dell' interessante riflessione comunitaria su cui si accenderanno i riflettori sabato 18 dicembre alle ore 17, presso la sala del Museo Virtuale “Scuola Medica Salernitana”, in via Mercanti. Proprio nel luogo simbolo della multiculturalità che ha caratterizzato la storia della nostra città, si incontreranno diversi esponenti della Curia, del Comune, del Terzo Settore e della comunità islamica del territorio salernitano per soffermarsi sul significato più profondo della festa del Natale, a partire dal magistero sociale di Papa Francesco.

L’evento, organizzato dall’Ufficio Cultura e Arte e presieduto da sua eccellenza il vescovo, monsignor Andrea Bellandi, è aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti, nel rispetto delle normative anti-Covid.