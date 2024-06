Una Terrazza sul Mare 2024: continuano i concerti apericena al Polo Nautico

"Una terrazza sul mare" al Polo Nautico di Salerno: proseguono i concerti apericena per la gioia degli amanti della musica e del gusto. In particolare, il 28 giugno alle ore 21 in programma jazz songs, mentre il 12 luglio alla stessa ora, sul menù le italian songs e il 26 luglio le brazilian songs, per la direzione artistica di Tiziano Citro.

Per prenotazioni: Postoriservato.it