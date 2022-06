"Una voce per l'Agro": Angri ospita il concorso canoro nazionale

Domenica 3 luglio alle ore 20, i giardini di Villa Doria ad Angri ospiteranno la semifinale della quarta edizione del concorso canoro nazionale "Una voce per l’Agro".

Lo scenario

L’evento rientra nel cartellone della rassegna estiva “Angri città d’Arte”, organizzata dalla Pro Loco. Saranno 13 gli artisti in gara già selezionati on line, provenienti dalle accademie di canto di tutta Italia che si esibiranno nella semifinale del contest ed avranno accesso di diritto anche alla finale del concorso. In lizza ci sono: il duo Babols composto da Dorotea Fossile e Luca Romano, Perla Catucci, Claudia Formicola, Luisa Lamberti, Sara di Gaeta, Gerardo Libetti, Linda Napoli, Marika Mazzamuto, Giuseppe Martorelli, Alessandro Zolfanelli, Rosa Laura Vernieri e Luca De Simone e il duo Maryed y David. La manifestazione, condotta dalla giornalista Fortuna Autiero, sarà trasmessa in differita tv. Al vincitore del concorso durante la serata finale verrà assegnata una borsa di studio di quattro lezioni messa a disposizione dallo studio di produzione Big Stone, per la realizzazione di un singolo con relativa distribuzione sui megastores e intervista da parte delle radio media partners. Il secondo classificato invece otterrà la realizzazione di un videoclip con relativa pubblicazione. Nel corso della semifinale verranno assegnati ai partecipanti i seguenti premi: ”Premio Radio”, “Premio della Critica” e “Premio Migliore Interpretazione”, da una giuria composta dai giornalisti Antonio Di Giovanni, Caterina Laita e Monica De Santis, dalle registe Rai Cristina Fayad e Margherita Lamagna, dal discografico Massimo Curzio dell’etichetta Big Stone, il cantante e finalista del programma di Canale 5 “AllTogetherNow” Carlo Paradisone, la cantante lirica Antonella Carpenito, la cantante pop/bluesRomina Riccio, il regista e attore Diego Sanchez, il cantautore e giurato alla trasmissione su canale 5 “AllTogetrherNow” Guido Ambrosini. Due premi speciali saranno assegnati nel corso dell’evento, il primo, all’outfit anni 80 particolarmente originale da parte dell’influencer nonché fashion blogger Lina La Mura e l’altro all’artista Social 2022, che sarà invece consegnato dalla web influencer Carmen Catozzi. Presidente di giuria alla finale del contest sarà un personaggio di spicco del panorama musicale nazionale che è ancora presto svelare. Partner ufficiale della manifestazione è Radio Italia Anni 60,mentre le radio media partnersaffiliate sono:Radio Amore e Radio MPA.Madrina della manifestazione, la modella Rosa Del Sorbo.Ospite d’onore la neuromusicologa nonché violinista Monica Montella.La direzione artistica ed organizzativa de “Una voce dell’Agro”è curata dal poeta,musicista, autore di brani, vincitore di numerosi premi letterari a livello nazionalePietro Baratta. La scenografia e le coreografie saranno a cura dell’accademia A.S.D. Danze Orientali