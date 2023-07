"Una Voce per Melissa": presentata la II edizione dell'iniziativa

E' stata presentata presso la Sala Torre della Provincia di Salerno, la II edizione della kermesse canora Una Voce per Melissa organizzata dalle associazioni Melissa La Rocca e Sorrisi Sparsi e patrocinata dal Comune di Salerno, dal Comune di San Mango Piemonte, dalla Provincia di Salerno e dalla Regione Campania. Romantica Radio sarà media partner dell' evento. A fare gli onori di casa, il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzo. Il programma della kermesse, che avrà luogo a San Mango Piemonte nei giorni 4-5-6 Agosto, sarà ricco di ospiti da Sonia Mosca a Luna Palumbo da Francesco Boccia all'attore Pascal Persiano e oltre allo spettacolo verranno affrontati temi importanti come la sicurezza stradale dal Maggiore CC Massimo Santaniello, la violenza di genere da Grazia Biondi presidente Associazione Manden, la prevenzione dalla Dr.ssa Maria Vincenza Polito. Verrà allestita un'area food dedicata e ogni sera, dopo le 23, ci sarà il DJ set di Studio 54 Radio.

Le dichiarazioni

"Obiettivo principale del festival è mantenere vivo il ricordo della giovane Melissa La Rocca prematuramente scomparsa e dare ai 34 ragazzi selezionati la possibilità di esibirsi in questa gara canora che riserverà non poche sorprese", ha detto Benny Ronca direttore artistico della kermesse. Il maestro Alessandro Fortunato, direttore musicale delle tre serate, ha sottolineato il fatto che i partecipanti non si esibiranno su basi registrate ma saranno accompagnati da una band live. I vincitori delle tre categorie ( giovani, senior ed inediti ) saranno votati da una giuria di esperti e premiati con le sculture realizzate a mano dagli alunni dell'istituto Sabatini-Menna di Salerno. La dirigente Renata Florimonte ha spiegato il significato del premio attraverso le parole di una studentessa che ha partecipato al progetto: "L'ispirazione viene dal ricordo di amici, nostri coetanei, scomparsi troppo presto. L'onda rappresenta il viaggio della vita con i suoi alti e bassi, mentre la stella in alto simboleggia la luce splendente di Melissa: anche se la sua vita è stata interrotta, la sua memoria vive in coloro che l'hanno amata". Infine per il vincitore assoluto della gara ci sarà un altro premio importante: l'accesso diretto al Livebox di Casa Sanremo 2024.

L'incontro si è concluso con il discorso del vicepresidente dell'associazione Melissa La Rocca Ciriaco Russomando che ha ricordato con commozione il suo "angelo biondo" e con i ringraziamenti di Vinicio La Rocca presidente dell'associazione e papà di Melissa che ha esortato la comunità a partecipare con entusiasmo all'evento.