"Urban Trail": a Giffoni il primo memorial "Pasquale Russomando"

La manifestazione sportiva sarà anche il primo Memorial in ricordo di Pasquale Russomando, figura storica della comunità picentina, impegnata in prima persona nel mondo dello sport, del sociale e del volontariato, scomparsa nel 2018 dopo aver lottato con una grave malattia

Ritorna domani, sabato 11 settembre, l’appuntamento con la gara podistica Urban Trail Città di Giffoni Valle Piana. La manifestazione sportiva sarà anche il primo Memorial in ricordo di Pasquale Russomando, figura storica della comunità picentina, impegnata in prima persona nel mondo dello sport, del sociale e del volontariato, scomparsa nel 2018 dopo aver lottato con una grave malattia.

L’evento, organizzato dall’associazione sportiva Asd Hercle e patrocinato dal Comune di Giffoni Valle Piana, toccherà diversi punti del territorio comunale, con circa 100 atleti pronti a partecipare e a correre verso la vittoria. La partenza da Piazza Umberto I darà il via alla gara su percorso misto di 11 chilometri, (strada, sterrato, gradini, ghiaioso, acciottolato), con un dislivello di circa 400 metri. Gli atleti raggiungeranno il Borgo Medievale di Terravecchia per poi scendere nel Rio Secco dal suggestivo sentiero della Stampella. I runner toccheranno le frazioni Chieve e Vassi, arrivando ai piedi del Convento dei Cappuccini. Successivamente si attraverseranno i caratteristici vicoli delle località Calabrano e Calabranello e, passando per L’Aia della Baronessa e San Rocco, si giungerà nuovamente in Piazza Umberto I per tagliare il traguardo raggiungendo il cuore della città da Corso Vittorio Emanuele.

Per gli atleti sono previsti dei cesti in vimini prodotti da un artigiano locale come premio di partecipazione. Al loro interno verranno inseriti prodotti tipici locali di eccellenza: dalla nocciola Tonda di Giffoni IGP, all’olio EVO e il vino delle Colline Salernitane. Inoltre, sono state realizzate delle ceramiche artistiche a tema sportivo, in memoria del professore Pasquale Russomando.

I commenti

"Siamo felici di poter ospitare nuovamente un evento sportivo e sociale di grande impatto – le parole del sindaco Antonio Giuliano - L’evento Urban Trail permetterà ai tanti atleti attesi a Giffoni di poter gareggiare imbattendosi nella storia e nella cultura della nostra Città, conoscendo le tradizioni del territorio e i nostri prodotti tipici".

"A nome dell’associazione sportiva Asd Hercle esprimo la mia soddisfazione sull’organizzazione della manifestazione – le parole del presidente Ubaldo Verace - Da questo evento parte l’auspicio per una sana competizione, all’insegna di una ripresa delle attività sportive che possa coincidere anche con un generale risveglio di tutte le attività economiche ed imprenditoriali della Città".