"Uva e Terme": un percorso fra tradizione, enogastronomia e benessere

Valorizzare il territorio. Questo l'obiettivo di "Uva e Terme", l'evento in programma per domenica 2 ottobre organizzato dal Comune di Oliveto Citra, dalla Pro Loco di Oliveto Citra, da Turismo Sele e che vede la collaborazione dell'Hotel Terme Rosapepe di Contursi Terme.

Il programma

Un evento in cui a farla da padroni gli eventi rievocativi, il buon cibo ed i percorsi termali di benessere. Si parte dalle 9 con l'appuntamento a Colliano. Alle 10 in via Moro la sfilata dei carri tradizionali ed artistici e dei gruppi folk. Alle 10.30 in piazza Europa raduno dei trattori d'epoca Under 1970 e la riapertura degli stand espositivi con Campagna Amica. Alle 12, sempre in piazza Europa, il saluto delle autorità e la presentazione dei carri e dei gruppi folk. Alle 13 a pranzo con la Pro Loco con i piatti tipici della tradizione locale. Alle 15, infine, bagno termale presso le Terme Rosapepe di Contursi.