Sassano, apre le porte ai visitatori la Valle delle Orchidee

Tutto pronto, per il 3 giugno, a partire dalle 9, a Sassano, per l'apertura della Valle delle Orchidee, in località Campo di Filano, tra escursioni guidate, trekking a cavallo, concorsi di pittura e tante attività come la mountain bike, il trekking e l'animazione.

Previste visite all'ecomuseo delle orchidee e lo spettacolo di musica popolare, con assaggi della cucina tipica sassanese. Ad accompagnare i visitatori, le navette attive dalle 9 alle 17.