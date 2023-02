A Vallo della Lucania è tempo di Notte Bianca: gli eventi in programma

Notte Bianca speciale a Vallo della Lucania il 18 febbraio. Ad organizzarla l'associazione "La Combriccola Eventi".

Il programma

"Diciotto.2", questo il titolo dell'evento, comincerà alle 17 con "Shopping Time", un'opportunità per i visitatori di approfittare degli sconti speciali offerti dai commercianti locali per tutta la durata dell’evento. Alle 18, la Piazza Santa Caterina ospiterà il primo DJ SET accompagnato da un aperitivo di tendenza curato da "Combriccola DJ". Al contempo, la Show Line con aperitivo sarà gestita da Leo Boutique in Via Stefano Passaro. Alle 19, la Piazza Vittorio Emanuele si animerà con la Contamination Dance, a cura dell’Asd Step Up. L’attrazione principale inizierà alle 21:30 con "Nostalgia 90", uno dei format più seguiti in Italia, che offrirà un viaggio musicale negli anni '90 con l'apertura del DJ SET di Domenico Fontana. L’evento si concluderà con un After Show alle 01:30 presso il Golden Café.