Su il sipario al teatro Ghirelli: in scena "La vedova allegra"

Continua la programmazione della stagione Lirico Sinfonica del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Dopo il successo di “Stelle Sotto le Stelle”, all’Arena del Mare e nel Quadriportico del Duomo di San Matteo, il Verdi “apre” un altro teatro: il Ghirelli. Una location originale nell’area del Parco dell’Irno dove andrà in scena “La Vedova allegra” diretta dal maestro Daniel Oren. Il debutto è previsto per mercoledì 9 settembre alle ore 21.00 con repliche (sempre alle ore 21.00) venerdì 11 e domenica 13. La regia è affidata ad Emeneziano Lambiase che garantisce uno spettacolo frizzante e ricco di colpi di scena.

Il saluto istituzionale

“Il Teatro Municipale Giuseppe Verdi, in attesa di tornare nella “sua casa” di Via Roma, sta portando grandi spettacoli in luoghi iconici della città. Un’ulteriore dimostrazione – dichiara il Sindaco Vincenzo Napoli - del radicamento del Massimo Cittadino nel capoluogo e tra gli appassionati e di una programmazione di alto livello che riusciamo ad assicurare grazie al sostegno del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca”. “Uno spettacolo divertente e brioso – anticipa il Segretario Artistico Antonio Marzullo – che dimostra anche l’eccellenza del Coro e dell’Orchestra del Teatro Verdi. Con passione e duro lavoro, sotto la guida di Daniel Oren, siamo riusciti a formare degli artisti di alto profilo”. “Vi aspettiamo – conclude Daniel Oren – con grande gioia. Dopo i mesi della chiusura , abbiamo ritrovato l’abbraccio del nostro pubblico. L’arte e la musica di aiutano a ritornare alla vita, alla voglia di stare insieme nel rispetto di tutte le regole di prudenza. Saranno tre serate divertenti e coinvolgenti in un teatro nuovo che diventa così un altro tassello di una grande programmazione artistica”. I biglietti sono in vendita (20 euro prezzo intero; 15 euro prezzo ridotto) sul circuito Vivaticket.