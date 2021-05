Velia teatro festival: ritorna l'Orestea di Eschilo

Iniziativa congiunta di Fondazione Alario per Elea Velia e SFI – Società Filosofica Nazionale per la quindicesima edizione di Velia Teatro Festival. La rassegna, in programma dalla primavera fino al prossimo Natale, abbraccia un ampio ventaglio di temi, autori e generi trattati, con lo scopo di affrontare con taglio scientifico/divulgativo e in una prospettiva comparatistica contenuti fondamentali della cultura classica e del teatro antico.



I dettagli

Il 15 maggio dalle ore 16.30 alle 18, in diretta streaming, il professore Giovanni Greco - Accademia nazionale d'arte drammatica Silvio D'Amico - discuterà del seguente tema: l'Orestea di Eschilo nella traduzione di Pier Paolo Pasolini.