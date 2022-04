Via Crucis figurata: è tutto pronto a Mercato San Severino

Indirizzo non disponibile

Mercato San Severino

Fede, tradizione, rappresentazione della Passione di Cristo, il 15 aprile, Venerdì Santo. A Mercato San Severino, dalle ore 20, è in progranmma la seconda edizione della Via Crucis figurata.

Info utili

Il percorso: partenza dalla chiesa di Sant'Antonio, piazza Dante, corso Diaz, via Roma, piazza Imperio, chiesa di San Giovanni in parco. Nel rispetto delle norme anti Covid, dovrà essere garantito il distanziamento ed è obbligatorio l'uso delle mascherine. L'evento ha il patrocinio del Comune di Mercato San Severino ed è organizzato in collaborazione con le associazioni il Cantastorie e il Castello di Pandola.